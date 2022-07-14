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В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения оспой обезьян

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Фото: TASS/Zuma
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В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом 14 июля сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

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«Министерство здравоохранения объявило сегодня о выявлении случая обезьяньей оспы у человека, вернувшегося из-за пределов королевства в город Эр-Рияд. В министерстве уверяют, что заболевшему оказывается медицинская помощь в соответствии с утвержденными медицинскими стандартами. Кроме того, все контакты [пациента] были идентифицированы и ни у одного из них не было [обнаружено] симптомов», — говорится в сообщении.

6 июля министерство здравоохранения Эквадора заявило о том, что в стране диагностировали первый случай инфицирования оспой обезьян. Как уточняется, инфекция обнаружена у 30-летнего жителя. У него наблюдались такие симптомы, как лихорадка и везикулы.

Согласно последним данным, количество заражений оспой обезьян в мире превысило 9 тыс., в 63 странах выявили более 9 тыс. случаев инфицирования, сообщает сайт aif.ru.

12 июля стало известно, что первый случай оспы обезьян подтвержден в России. Как отметили в Роспотребнадзоре, заражение выявили у мужчины, который вернулся в РФ из Европы. По прибытии он пожаловался на характерную для заболевания сыпь.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям признал чрезвычайный характер вспышки вируса, но не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Ранее случаи заражения регистрировали в том числе в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценивал вероятность распространения заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

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