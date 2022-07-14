Путин отметил роль «Славянского базара» в гуманитарном сотрудничестве

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» вносит весомый вклад в установление прочных духовных связей между братскими славянскими народами и развитие гуманитарного сотрудничества. Об этом в четверг, 14 июля, заявил президент России Владимир Путин.

«Вот уже более трех десятилетий фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном Витебске, вносит весомый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами», — говорится в приветственной телеграмме главы государства в адрес участников и гостей фестиваля, текст которой приводит «БелТА».

Путин отметил насыщенность и разнообразие нынешней программы «Славянского базара», указав, что часть мероприятий проводится под эгидой Союзного государства. Кроме того, президент назвал важным то, что организаторы уделили большое внимание творчеству молодого поколения.

Ранее в четверг на открытии фестиваля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: сам факт того, что фестиваль проходит в такое непростое время, свидетельствует о высоком статусе искусства, а «стремление народов к дружбе и миру преодолевает любые препятствия». Белорусский президент также подчеркнул, что, независимо от политической ситуации, на фестивале «звучал и всегда будет звучать» украинский язык.

Ежегодный фестиваль «Славянский базар в Витебске» проходит с 14 по 17 июля. Дополнительные концерты запланированы на 13 и 18 июля. Согласно программе мероприятия, перед зрителями выступят Григорий Лепс, Сергей Безруков, Таисия Повалий, Дмитрий Дюжев, «Хор Турецкого», белорусские ансамбли «Сябры» и «Песняры», а также фольклорные и цирковые коллективы. Помимо этого, пройдут театральные постановки и выставки. В этом году на фестивале будет представлено более 30 стран.