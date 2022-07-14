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Президент Италии не принял отставку Драги

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Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра страны Марио Драги, которую он запрашивал 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.

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«Президент республики не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в сенате республики», — говорится в публикации.

Драги сообщил об отставке на заседании совета министров. Сегодня же состоялось голосование о доверии правительству страны.

Несмотря на то что совет министров получил доверие, в голосовании отказались участвовать представители одной из ведущих партий Италии «Движение пяти звезд», которое входит в правящую коалицию.

Партия не поддержала парламентский вотум доверия, а также забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги. Премьер-министр прежде отмечал, что работа кабмина будет парализована, если «Движение пяти звезд» покинет правящее большинство.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале заявление Драги о намерении уйти в отставку, опубликовав коллаж, пишет «Газета.Ru».

Ранее, в июне, в Италии прошли акции протеста после того, как Драги выступил в поддержку Украины и согласился оказать киевскому режиму военную помощь. До этого итальянский премьер назвал спецоперацию России самой серьезной опасностью для НАТО за последние десятилетия.

Итальянцы также выступили против ряда мер, принятых правительством Драги в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, акции протеста прошли в сентябре 2021 года в Риме против санпропусков COVID-19.

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