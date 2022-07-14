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Эксперт разъяснил значение автономного статуса РГГУ

Александр Адамский: автономность РГГУ не означает его выход из господчинения
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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При переходе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) к автономному статусу вуз сможет более свободно распоряжаться своим бюджетом. Об этом 14 июля «Известиям» заявил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», главный редактор газеты «Вести образования» Александр Адамский.

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Так эксперт прокомментировал материал агентства Regnum, в котором сообщалось, что образовательное учреждение намерено «объявить себя «автономным» и выйти из подчинения государству в лице профильного министерства».

«Речь идет о том, что РГГУ становится автономным учреждением. Если это так, то это не смена учредителя, это просто дополнительные возможности финансово-хозяйственного планирования. Есть три статуса по бюджетному кодексу: казенное учреждение, бюджетное и автономное. Судя по всему, РГГУ становится автономным учреждением. Но это не приводит к смене учредителя. Это расширяет права финансово-хозяйственной деятельности. Любая организация может быть как бюджетной, так и автономной. <…> Просто у автономной чуть больше прав в планировании финансово-хозяйственной деятельности», — пояснил Адамский.

Ранее в этот же день ректор РГГУ Александр Безбородов подтвердил «Известиям» переход образовательного учреждения к автономному статусу. Он также подчеркнул, что о выходе из подчинения государству речи не идет.

24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы. В то же время он пояснил, что данный шаг не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры.

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