Эксперт разъяснил значение автономного статуса РГГУ

При переходе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) к автономному статусу вуз сможет более свободно распоряжаться своим бюджетом. Об этом 14 июля «Известиям» заявил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», главный редактор газеты «Вести образования» Александр Адамский.

Так эксперт прокомментировал материал агентства Regnum, в котором сообщалось, что образовательное учреждение намерено «объявить себя «автономным» и выйти из подчинения государству в лице профильного министерства».

«Речь идет о том, что РГГУ становится автономным учреждением. Если это так, то это не смена учредителя, это просто дополнительные возможности финансово-хозяйственного планирования. Есть три статуса по бюджетному кодексу: казенное учреждение, бюджетное и автономное. Судя по всему, РГГУ становится автономным учреждением. Но это не приводит к смене учредителя. Это расширяет права финансово-хозяйственной деятельности. Любая организация может быть как бюджетной, так и автономной. <…> Просто у автономной чуть больше прав в планировании финансово-хозяйственной деятельности», — пояснил Адамский.

Ранее в этот же день ректор РГГУ Александр Безбородов подтвердил «Известиям» переход образовательного учреждения к автономному статусу. Он также подчеркнул, что о выходе из подчинения государству речи не идет.

24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы. В то же время он пояснил, что данный шаг не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры.