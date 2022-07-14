Минобороны РФ раскрыло план боевиков взорвать мост в Днепропетровской области

Украинские боевики заминировали мост в Днепропетровской области и планируют взорвать его, чтобы затем обвинить российских военных в разрушении транспортной инфраструктуры региона. Об этом говорится в сообщении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию в четверг, 14 июля.

«В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию, с широким освещением в украинских и западных СМИ, обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — сказано в докладе.

Ведомство акцентировало внимание на том, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, относятся к гражданскому населению исключительно гуманно и оказывают ему всестороннюю помощь и поддержку.

25 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что украинские националисты планируют подорвать заминированную ими дамбу в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Он предупредил, что эта диверсия будет в дальнейшем использоваться украинской стороной для обвинения российской армии в причинении ущерба гражданскому населению.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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