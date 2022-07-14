Реклама
Прямой эфир
Мир
В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения оспой обезьян
Мир
Президент Шри-Ланки подал заявление об отставке по электронной почте
Мир
Киев требует от мобилизованных отказываться от прохождения медкомиссии
Экономика
США разрешили связанные с удобрениями и продовольствием транзакции с РФ
Мир
Россия прекратила взаимодействие с Северным советом министров
Общество
РГГУ начал переход к автономному статусу
Политика
Президент Италии отказался принять отставку премьер-министра Драги
Общество
Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах погранпоста
Мир
ЕС одобрит военную помощь Украине на €500 млн
Экономика
СДЭК выступил против запрета на въезд европейских фур в Россию
Экономика
Путин подписал закон об отмене НДФЛ при продаже золота
Сюжет:

Минобороны РФ раскрыло план боевиков взорвать мост в Днепропетровской области

0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики заминировали мост в Днепропетровской области и планируют взорвать его, чтобы затем обвинить российских военных в разрушении транспортной инфраструктуры региона. Об этом говорится в сообщении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию в четверг, 14 июля.

Республики, объединяйтесь: зачем КНДР признала ДНР и ЛНР
И ждать ли обмена дипмиссиями между Луганском и Донецком с Пхеньяном

«В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию, с широким освещением в украинских и западных СМИ, обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — сказано в докладе.

Ведомство акцентировало внимание на том, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, относятся к гражданскому населению исключительно гуманно и оказывают ему всестороннюю помощь и поддержку.

25 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что украинские националисты планируют подорвать заминированную ими дамбу в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Он предупредил, что эта диверсия будет в дальнейшем использоваться украинской стороной для обвинения российской армии в причинении ущерба гражданскому населению.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022