Захарова напомнила о поддержании Вашингтоном конфликта на Украине

Вашингтон передает Киеву оружие, использование которого провоцирует продление конфликта на Украине и гибель людей. Об этом заявила в четверг, 14 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала уведомление посольства США на Украине, обращенное к американским гражданам.

Она объяснила: посольство призвало американцев немедленно покинуть Украину, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как «они могут стать военными целями для русских».

«Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передает американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей», — отметила она в сообщении.

11 июля китайское издание Global Times заявило: страны Запада начали понимать, что продолжение поставок оружия на Украину не приносит желаемого эффекта, а создает лишь новые проблемы. Кроме того, он отметил, что чем дольше будет продолжаться кризис, тем более серьезный урон понесут США.

Автор статьи указывает, что в американских изданиях всё чаще всплывает вопрос о том, как долго США будут спонсировать Украину и как много денег на это еще уйдет.

12 июля американское издание The Washington Times опубликовало статью с мнением о том, что США могут прекратить поставки оружия на Украину, так как с августа прошлого года отправили уже 15 пакетов военной помощи Киеву, включающих артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолеты, противотанковые комплексы и беспилотники, однако желаемого эффекта это не принесло.

8 июля в пресс-службе Белого дома заявили о том, что президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Отмечается, что в новую помощь войдут поставки вооружения, а также военное образование.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»