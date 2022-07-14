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В Москве начался гастрономический фестиваль «Вкусы России»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве начал работу первый гастрономический фестиваль «Вкусы России». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Фестиваль организован Министерством сельского хозяйства РФ совместно с правительством Москвы. Он продлится четыре дня на Пушкинской набережной в Парке Горького и еще на 21 площадке. Посетители смогут познакомиться с продукцией и блюдами разных регионов России. Также предусмотрены программа кулинарных и творческих мастер-классов и выступления известных артистов. Кроме того, москвичи и гости столицы познакомятся с работой благотворительных организаций.

Свою продукцию на фестиваль привезли порядка 300 производителей из разных регионов России. Представлены мягкие и твердые сыры из Челябинской области, мед и другая продукция от пчеловодов из Башкирии, Чувашии и Смоленской области. Калининградская пищевая промышленность презентует паштеты и фуа-гра, а также деликатесы из утки. Вологда представит сливочное масло, полутвердый и плавленый сыр, сырки глазированные, творог и творожную массу. Можно будет приобрести ямальскую оленину, рыбу холодного копчения, свежую молочную продукцию, а также разнообразные десерты с национальным характером.

Продукцию и приготовленные из нее блюда можно будет приобрести и попробовать в ресторанных шале на фестивальных площадках. Во время кулинарных мастер-классов гостей научат готовить разнообразные блюда национальной кухни разных народов России. Также желающие смогут познакомиться с традициями народных промыслов.

В развлекательной программе фестиваля выступят Стас Пьеха, Юлия Савичева, барабанно-танцевальное шоу Drumma Queens, а также Родион Газманов.

Социально ориентированные некоммерческие организации столицы проведут мастер-классы и познакомят жителей Москвы со своей работой. Для развития и поддержки системной благотворительности на портале mos.ru запущен сервис mos.ru/blago. На сервисе представлены 62 проверенные благотворительные организации.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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