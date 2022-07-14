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Глава Shell предупредил ЕС о тяжелой зиме из-за высоких цен на энергоносители

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Генеральный директор Shell Бен ван Берден 14 июля призвал европейцев готовиться к тяжелой зиме из-за высоких цен на энергоносители.

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«Мы столкнемся с действительно сложной зимой в Европе. Цены будут расти дальше, и в худшем случае мы окажемся в ситуации, когда нам придется их нормировать», — цитирует ван Бердена агентство Bloomberg.

По словам топ-менеджера, европейская промышленность находится в напряжении из-за ограничения поставок российского газа. Он заявил, что президент России Владимир Путин использует энергетический кризис в свою пользу.

«Долгое время мы считали, что отрезать крупнейший рынок будет не в интересах России. Тем не менее, [Путин] готов и желает использовать энергетические ресурсы в качестве оружия», — отметил ван Берден.

13 июля стало известно, что Евросоюз планирует принять ряд неотложных мер в экономике, чтобы смягчить последствия при внезапной остановке поставок российского газа. Еврокомиссия рекомендует странам переходить на другой вид топлива как в промышленности, так и в производстве электроэнергии.

Кроме того, будет предложено поощрять снижение потребления энергоресурса крупными предприятиями, а также проводить информационные кампании по сокращению отопления и охлаждения.

При этом ранее в этот же день сообщалось, что политика канцлера Германии Олафа Шольца и бундестага подверглась критике после сообщения о том, что в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа.

Также 13 июля стало известно, что правительство Венгрии объявит чрезвычайное положение в области энергетики, которое предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение страны топливом в преддверии отопительного сезона. О принятии в будущем необходимых решений при возможной нехватке газа в предстоящем сезоне сообщили и власти Франции.

С 11 июля газопровод «Северный поток – 1», поставляющий газ из России в Германию, находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

4 июля глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. На данный момент газохранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%, добавил он.

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