В петербургских ретротрамваях появятся экраны дополненной реальности

В 2023 году в Санкт-Петербурге появятся ретротрамваи, внутри которых будут установлены экраны дополненной реальности. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Технология позволит визуализировать действительность, отметил он.

«Будет установлен полупрозрачный экран, подключившись через Bluetooth, можно будет послушать экскурсию о городе. Одновременно создавая группировку трамваев пассажирских, создавалась группировка сити-тура», — приводит слова Минкина ТАСС.

Как уточняет 78.ru, стоимость проезда в таких трамваях будет такой же, как и в обычных.

При этом цвет трамваев выберут сами жители Санкт-Петербурга. Сейчас среди претендентов — алый, бордовый и зеленый.