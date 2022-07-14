Крымский минкульт заявил о возможном расторжении контракта с подрядчиком реставрации Ханского дворца

Крымское министерство культуры выразило недовольство темпами работ по реставрации Ханского дворца. Об этом пресс-служба ведомства заявила в четверг, 14 июля.

«Пять объектов по контракту с подрядной организацией ООО «Гефест» вызывают крайнюю обеспокоенность в части низких темпов работ, предусмотренных утвержденным графиком», — говорится в сообщении, которое приводит ИА «Крыминформ».

В ведомстве заявили также о необходимости пересмотреть организацию рабочего процесса и пригрозили подрядчику разрывом контракта и штрафами.

Реставрация проводится на 16 объектах Ханского дворца. На трех из них работы завершились. При этом на остальных 13 они проводятся с существенным отставанием от графика.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что в Москве началась реставрация памятника московского классицизма — дома Юшкова. Здание находится в центре Москвы, на Мясницкой улице, и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.