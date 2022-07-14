Собака напала на двух пенсионерок под Брянском

Собака укусила двух пожилых женщин в СДТ Болва под Брянском. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на группу «Подслушано Брянск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила автор публикации — внучка одной из пенсионерок, собака напала на ее 88-летнюю бабушку, когда та шла домой. Женщина обратилась за медпомощью, ей были назначены уколы.

Вторую пенсионерку собака укусила, когда та занималась делами по даче. Еще одна женщина успела спрятаться в теплице.

По словам автора публикации, в службе по отлову собак заявили, что в этот день нет людей, которые могли бы поймать животное.

1 июля сообщалось, что в Липецке две бродячие собаки набросились на 11-летнюю девочку. Псов смогли отогнать находившиеся во дворе пенсионерки. У девочки зафиксированы укусы на ноге. По свидетельствам очевидцев, у собак были бирки на ушах.