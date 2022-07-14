Тело мужчины нашли в карьере в Тверской области

В поселке Радченко в Конаковском районе Тверской области в карьере было найдено тело мужчины, проводится проверка. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тело обнаружила прохожая 13 июля. Правоохранители осмотрели его и не увидели телесных повреждений. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы, которые помогут установить точную причину смерти, пишут «Тверские ведомости».

После всех проверок будет принято процессуальное решение.

11 июля в Комсомольске-на-Амуре 11-летняя девочка утонула вместе со своей тетей в реке Амур. Потерпевшие не справились с течением.