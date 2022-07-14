Два человека пострадали в ДТП в Ульяновской области

Два человека получили травмы в результате аварии в Ульяновской области. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Как уточняет ulpravda.ru, инцидент произошел накануне, 13 июля, на 9-м км автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск – поселок Зеленая Роща.

16-летний подросток на мопеде AtIant Moto ехал с пассажиром без мотошлема. Выезжая с прилегающей территории, он не предоставил преимущество в движении автомобилю УАЗ, за рулем которого был 33-летний мужчина. Произошло столкновение. Водитель мопеда и его 15-летний пассажир пострадали и были госпитализированы.

8 июля в Волгоградской области 35-летний водитель мотоцикла «Ява» наехал на столб. Мужчина и его 32-летняя пассажирка скончались на месте.