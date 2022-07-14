Астраханцы смогут увидеть более 100 работ местных художников

В Астрахани откроют новую выставку, где можно будет увидеть более 100 работ местных художников. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает «Астрахань-24».

Открытие экспозиции пройдет 19 июля в зале первой художественной школы. В выставке будут участвовать работы не только профессионалов, в числе которых есть члены Союза художников, но и любителей. Всего — 30 авторов.

«Это значимое событие для нашего города — открытие новых имен и новых граней творчества», — рассказали в пресс-службе регионального минкульта.