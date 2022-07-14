Киев требует от мобилизованных отказываться от прохождения медкомиссии

Украинские военкоматы принуждают мобилизованных граждан, имеющих ограничения по здоровью, отказываться от прохождения медицинской комиссии. Об этом сообщил 14 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Таким образом, практически всё мужское население Украины независимо от состояния здоровья признается годным к военной службе», — отметил Мизинцев.

По его словам, это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель, как это делали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда, осознавая безысходность своего положения, бросали на оборону городов больных, стариков и подростков.

«Подобные действия в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к собственным гражданам и полное безразличие к их судьбам», — заключил он.

И тем не менее, как отметил Мизинцев, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 28 261 человек, в том числе 4530 детей.

При этом с начала спецоперации по защите Донбасса в Россию эвакуировано 2 558 054 человека, из которых 402 883 ребенка.

Ранее, 8 июля, украинские военные из 25-й десантно-штурмовой бригады, взятые в плен в Краснополье в ходе наступления российских войск на Славянск, рассказали корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову, как вооруженные силы Украины (ВСУ) справлялись с западным оружием.

Военнопленный Михаил Козырема заявил, что в элитное подразделение десантников набирали всех мобилизованных, не разбираясь.

Другой пленный отметил, что западного оружия хватало, но им особо никто не пользовался. Также, по его словам, многие до этого вообще никогда не держали в руках автомат, уточнил военнопленный.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по ближневосточному региону.

Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что перепродажа Киевом поставляемых вооружений на черном рынке была предсказуема. По ее словам, это обусловлено тем, что военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) во многом не подготовлены должным образом к его использованию.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».