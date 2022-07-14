В Самаре на горе Барсук сгорели постройки отшельника

На горе Барсук в Самаре сгорело деревянное жилище, построенное местным отшельником. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на департамент городского хозяйства.

Инцидент произошел ранее в среду, 13 июля. Пожар удалось локализовать. Лес не пострадал.

Сейчас на месте происшествия, чтобы не допустить повторного возгорания, дежурят сотрудники департамента вместе со спасателями.

В начале июля в историческом центре Уфы загорелся особняк Шамовых. Здание признано памятником архитектуры и объектом культурного наследия.