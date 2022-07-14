Из Барнаула в Пермь запустят прямой рейс

Авиакомпания Nordwind Airlines запустит прямой рейс из Барнаула в Пермь с 31 июля. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

Как отмечает altapress.ru, такой рейс появится впервые. Полет займет около трех часов.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: из Перми на Алтай — по воскресеньям и средам, из Барнаула на Урал — также по воскресеньям и в четверг.

Цена на билет составит 4,3 тыс. рублей в одну сторону.

В конце мая из Тюмени в Ереван возобновили прямые рейсы. Их выполняет авиакомпания «ЮТэйр». Перелеты выполняются по воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 10 250 рублей. Рейс продлится 3 часа 45 минут.