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Из Барнаула в Пермь запустят прямой рейс

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Авиакомпания Nordwind Airlines запустит прямой рейс из Барнаула в Пермь с 31 июля. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

Как отмечает altapress.ru, такой рейс появится впервые. Полет займет около трех часов.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: из Перми на Алтай — по воскресеньям и средам, из Барнаула на Урал — также по воскресеньям и в четверг.

Цена на билет составит 4,3 тыс. рублей в одну сторону.

В конце мая из Тюмени в Ереван возобновили прямые рейсы. Их выполняет авиакомпания «ЮТэйр». Перелеты выполняются по воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 10 250 рублей. Рейс продлится 3 часа 45 минут.

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