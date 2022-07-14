Пожар произошел в жилом доме в Рязани

В Рязани на улице Комбайновой произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 15:18. На место выехали 18 спасателей и пять единиц техники, пишет РИА «7 новостей».

В 15:33 пожар был локализован. Через две минуты огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила 10 кв. м, пишет 62INFO.ru.

Спасти удалось одного мужчину, о пострадавших не сообщается. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и размер ущерба.

14 июля сообщалось, что возгорание вспыхнуло в реабилитационном центре на 2-й Мякининской улице в Москве. Сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара достигла 150 кв. м. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 45 человек.