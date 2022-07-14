На реке Цна в Тамбове установят ограничивающие скорость судов знаки

В Тамбове на канале реки Цна установят знаки, которые будут ограничивать скорость движения маломерных судов. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Как уточняется в материале, знаки нужны для того, чтобы избежать происшествий во время купального сезона. Так, в районах пляжей «Парус», «Эльдорадо», «Дружба», «Пригородный», «Дачный», «Спортивный» и «Изумрудный» установят знаки «Ограничение скорости 20 км/ч» и «Ограничение скорости 10 км/ч». Также по берегам канала появятся знаки «Пост судовой инспекции» в месте ее расположения.

7 июля сообщалось, что в Новосибирске объявлены аукционы на установку обновленных остановочных комплексов. Начальная стоимость двух контрактов превышает 5 млн рублей.