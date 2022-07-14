В Териберке начали капитальный ремонт двух домов

В селе Териберка, которое расположено в Кольском районе Мурманской области, начали капитальный ремонт двух домов. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на министерство строительства области.

Так, начали ремонтировать крыши домов 8 и 10 на улице Школьной. Подрядчик уже вышел на объекты.

Также отмечается, что в этом году приведут в порядок фасады домов 7, 8 и 10 на этой же улице, а также дом 13а на улице Первая пятилетка.

Ранее сообщалось, что в Омской области отремонтировали крыши 2,4 тыс. многоквартирных домов.