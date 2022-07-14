В Орле запланировали ремонт 19 дорожных объектов

В Орле в 2022 году запланирован ремонт 19 дорожных объектов общей протяженностью 17,9 км. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил глава города Юрий Парахин.

«Предусмотрено финансирование из дорожного фонда Орловской области в размере почти 743,8 млн рублей», — сообщил он. Парахина цитирует InfoOrel.ru.

Также, по его словам, на ремонт автомобильных дорог Орла, которые вошли в Орловскую агломерацию, доведено 303 млн рублей. На ремонт не вошедших — 396,3 млн рублей.

9 июня стало известно, что правительство РФ направит 18,5 млрд рублей на реконструкцию трасс М-1 и М-4. На обе дороги приходится большой поток пассажиров и грузов, поэтому улучшение дорожной инфраструктуры позитивно скажется на скорости доставки товаров до потребителя и снизит нагрузку на водителей.