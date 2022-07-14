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Россия прекратила взаимодействие с Северным советом министров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия прекратила действие меморандума об учреждении информационного бюро Северного совета министров (ССМ) в Санкт-Петербурге и Калининграде. Об этом говорится в распоряжении от 12 июля, опубликованном на сайте кабмина.

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«Решение правительства прекращает практическое взаимодействие с Северным советом министров и реализацию проектов этой организации на территории России», — говорится в документе.

Уточняется, что решение было принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств и введенные ими санкции.

Министерству иностранных дел РФ поручено уведомить Северный совет министров о принятом решении.

4 марта Северный совет министров объявил о заморозке сотрудничества с Россией в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Отмечалось, что все образовательные программы, проекты и деятельность замораживаются на неопределенный срок до разрешения конфликтной ситуации. В кабинете министров признали нежелательным дальнейшее взаимодействие со страной — участницей конфликта.

Взаимодействие ССМ с РФ осуществлялось с 1995 года.

Северный совет — организация для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы. Учрежден в 1952 году. В него входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

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