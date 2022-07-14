Гендиректор орловской строительной компании получил шесть лет за хищение

Советский районный суд Орла приговорил владельца и экс-гендиректора обанкротившегося ООО «Унистрой-Орел» Дмитрия Солнцева к шести годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Также Солнцев получил штраф в размере 500 тыс. рублей.

По информации суда, мужчина в период управления компанией — с января 2018 года по август 2020 года — заключил с сотрудниками аффилированной компании договоры долевого участия на строительство многоквартирного дома. В итоге дом построен не был, средства дольщиков оказались похищены. Правоохранители выяснили, что общий ущерб 71 дольщику был причинен на сумму 67 млн рублей. При этом мошенничество второй компании выделили в отдельное производство.

Отмечается, что «Унистрой-Орел» стал банкротом в январе 2021 года.