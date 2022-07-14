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Диетолог рассказал о пользе имбиря при похудении

Диетолог Гинзбург заявил, что имбирь может помочь при похудении
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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Корень имбиря будет полезен желающим похудеть. Об этом 14 июля рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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«Имбирь может стать хорошим помощником в похудении. Однако стоит соблюдать правильное питание, тренироваться, следить за сном и ежедневно взвешиваться. На фоне всех этих рекомендаций имбирь может усилить эффект диеты и улучшить ее переносимость», — рассказал специалист «Вечерней Москве».

Гинзбург отметил, что оптимальной дозы для имбиря не существует. Каждому необходимо знать свою порцию, которая поможет добиться лучшего эффекта.

«Здесь нет единого установленного правила приема имбиря. Например, если человек употребляет в день 10–20 г корня, то он обязательно поможет похудеть. В целом он способствует увеличению обмена веществ и переносимости диет. Однако нет исследований, которые доказывают его эффективность в определенных пропорциях», — заявил эксперт.

В качестве одного из способов включить пряность в рацион врач посоветовал имбирный чай. При этом он строго запретил употреблять его людям с гастритом или язвой желудка.

6 июня врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Студеникина дала рецепт летнего напитка, который может стать полезной альтернативой газировке. Так, она советует смешать питьевую воду с кусочками очищенного свежего огурца, дольками лимона с кожицей, тертым корнем имбиря и листиками мяты и настоять в холодном месте в течение нескольких часов.

7 мая врач-терапевт Светлана Чернова посоветовала употреблять корень имбиря, чтобы избавиться от неприятных последствий похмелья.

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