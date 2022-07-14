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Handelsblatt указала на главный просчет ЕС в газовом вопросе

Handelsblatt: Европа не может выработать общий план на случай дефицита газа из-за санкций
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Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
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Страны Европейского союза (ЕС) по-прежнему не согласовали план действий на случай дефицита газа из-за антироссийских санкций. Об этом в четверг, 14 июля, написал Кристоф Хэрварц для немецкого издания Handelsblatt.

Он приводит в пример кризис Хорватии в 2009 году, когда прекратился транзит газа через Украину. Страна закрыла фабрики и торговые центры, чтобы не ставить под угрозу снабжение частных домохозяйств.

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Тогда, по его словам, чтобы подобное больше не повторилось, страны ЕС годами планировали ввести правила для чрезвычайных ситуаций. И только теперь члены ЕС лихорадочно предпринимают попытки заключить соглашения о солидарности.

Хэрварц считает, что государства рискуют столкнуться с дефицитом топлива, если во время кризиса каждая страна будет думать только о собственном энергоснабжении.

Он привел слова эксперта в области энергетики Вальтера Больца, который убежден, что выработка единой стратегии и заключение соглашений будут иметь решающее значение этой зимой.

Так, по мнению аналитика, если ЕС не сохранит солидарность, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьезными проблемами.

В статье также напомнили, что власти Франции, несмотря на призывы Еврокомиссии заключать соглашения о солидарности друг с другом, заявили о необходимости прояснить юридические моменты и изучить возможности поставок газа в Германию из Франции перед заключением соглашения.

Накануне стало известно, что Евросоюз планирует принять ряд неотложных мер в экономике, чтобы смягчить последствия при внезапной остановке поставок российского газа.

Еврокомиссия рекомендует странам переходить на другой вид топлива как в промышленности, так и в производстве электроэнергии.

Кроме того, будет предложено поощрять снижение потребления энергоресурса крупными предприятиями, а также проводить информационные кампании по сокращению отопления и охлаждения.

При этом ранее в этот же день сообщалось, что политика канцлера Германии Олафа Шольца и бундестага подверглась критике после сообщения о том, что в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа.

С 11 июля газопровод «Северный поток – 1», поставляющий газ из России в Германию, находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

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