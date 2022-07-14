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Немецкие СМИ рассказали о главном «газовом» просчете Европы

Handelsblatt: у Европы нет общего плана на случай полного прекращения поставок газа из России
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Страны Евросоюза (ЕС) так и не смогли согласовать план действий на случай дефицита энергоносителей и теперь предпринимают попытки заключить соглашения о солидарности. Об этом в четверг, 14 июля, написало немецкое издание Handelsblatt.

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Как отмечает автор статьи Кристоф Хэрварц, на фоне грозящего дефицита, несмотря на призывы Еврокомиссии (ЕК), некоторые страны не спешат заключать соглашения о солидарности. Между тем выработка единой стратегии и заключение соглашений будут иметь решающее значение этой зимой.

«Важно, чтобы члены Евросоюза сохранили солидарность. Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьезными проблемами», — подчеркнул он.

Однако, по его словам, страны ЕС продолжают действовать по принципу «каждый сам за себя».

Журналист отмечает, что попытки заключить соглашения о солидарности в области энергоснабжения предпринимает в основном Германия. Автор также упомянул действия французских властей, которые заявили о необходимости прояснить юридические моменты и изучить возможности поставок газа в Германию из Франции перед заключением соглашения.

Помимо этого Хэрварц заявил, что нельзя сбрасывать со счетов националистические настроения, которые могут возникнуть в условиях возможного дефицита энергоносителей в Европе, о чем прежде говорил эксперт в области энергетики Вальтер Больц.

Ранее, 13 июля, агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует принять ряд неотложных мер в экономике, чтобы смягчить последствия при внезапной остановке поставок российского газа. Так, Еврокомиссия порекомендовала странам переходить на другой вид топлива как в промышленности, так и в производстве электроэнергии. Кроме того, будет предложено поощрять снижение потребления энергоресурса крупными предприятиями, а также проводить информационные кампании по сокращению отопления и охлаждения.

За день до этого обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных специалистов написал, что Европу ждет величайший энергетический шок, если Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1».

Страны Евросоюза уже начали готовиться к зиме, они планируют заполнить газохранилища до наступления холодов. Однако, согласно прогнозу европейских аналитиков, СП-1 возобновит прокачку на 40%, и этого не хватит, чтобы удовлетворить потребности ЕС. Если объемы поставок по газопроводу не увеличат, хранилища удастся заполнить только на 70% к концу года, полагают эксперты.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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