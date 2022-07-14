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Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах погранпоста

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстрелах погранпоста в поселке Черноземный
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Фото: соцсети/AV БогомаZ
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В поселке Черноземный Брянской области за день дважды был обстрелян погранпост. Об этом 14 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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«Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный», — написал он в Telegram-канале.

Также, по словам главы региона, беспилотный летательный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших удалось избежать, отметил Богомаз.

«Гражданские объекты не пострадали. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — сообщил губернатор.

Граничащий с Украиной регион неоднократно подвергался обстрелам. Так, 12 июля был нанесен минометный удар по поселку городского типа Белая Березка Трубчевского района. На территорию было выпущено 18 снарядов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших не было.

5 июля глава региона сообщал об атаке боевиков на село Зерново Суземского района Брянской области. Тогда было зафиксировано порядка 18 выстрелов.

29 июня в Брянской области был сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.

Регион граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Богомаз в интервью «Известиям» рассказал, что на приграничной территории находится шесть муниципальных районов, которые прикрыты от нападений с воздуха и на земле, но тем не менее инциденты обстрелов продолжают происходить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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