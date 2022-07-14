Премьер Италии Драги объявил о решении подать в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги уйдет в отставку. Об этом он заявил кабинету министров 14 июля.

«Сегодня вечером я подам прошение об отставке президенту республики. Коалиция национального единства, которая поддерживала это правительство, больше не существует», — цитирует Драги Reuters.

Ранее в тот же день агентство Reuters сообщило, что отставка Драги может состояться уже сегодня. При этом вместе с ним в отставку уйдет итальянское правительство.

Уход Драги связан с отсутствием поддержки со стороны одной из ведущих партий Италии «5 звезд». Она не поддержала парламентский вотум доверия и заблокировала антикризисные меры, представленные Драги и его командой.

В июне в Италии прошли акции протеста после того, как Драги выступил в поддержку Украины и согласился оказать киевскому режиму военную помощь. Основное выступление «За мир» состоялось 18 июня на Народной площади в центре Рима. Протестующие требовали, чтобы правительство способствовало прекращению конфликта вокруг Украины и скорейшему переходу к переговорам.

14 июля также подала в отставку премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Свой уход она объяснила собственным желанием. Вместе с ней в отставку ушел и весь кабинет министров.

Впервые о планах покинуть пост Каллас сообщила 8 июля. Она подчеркнула, что сама стала инициатором данного предложения. Неделей ранее Каллас заявила, что на Западе испугались усталости населения от ситуации на Украине. Также она пожаловалась на ситуацию с COVID-19, высокую инфляцию и энергетический кризис.

7 июля о своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он также покинул должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения нового преемника. Джонсон заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, претендующих на его посты, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства Джонсона. Их заявления об уходе стали поступать после очередного скандала вокруг премьера. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Свои полномочия тогда сложили более 50 лиц. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

Еще в начале массового ухода политиков Джонсон заявлял, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства к этому. Он отмечал, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.

Имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии будет известно 5 сентября. По состоянию на 14 июля борьбу продолжают вести пять кандидатов: экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.