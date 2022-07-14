Врач перечислила вредные для работы мозга продукты

Врач-терапевт и нутрициолог Светлана Горяйнова 13 июля назвала в интервью для «Доктор Питер» продукты, которые ухудшают работу мозга.

Так, по ее словам, употребление соли и быстрых углеводов может ухудшить работу мозга.

При этом, она подчеркнула, что много соли содержится в колбасных изделиях, сосисках, буженине, фастфуде, китайской еде, сухариках и чипсах, соевом соусе и маринованных продуктах.

«У любителей соленого может повыситься артериальное давление, что может привести к разрушению сосудов, сосудистому спазму — а это ограничивает поступление крови к мозгу», — рассказала она.

По словам врача, неправильно подобранный рацион может плачевно сказываться на работе мозга и вредить психике.

Горяйнова отметила, что употребление большого количества насыщенных жиров повышает количество плохого холестерина и ведет к снижению работоспособности мозга.

Также увеличивается риск развития болезни Альцгеймера, неврологических заболеваний, ухудшения памяти», — предупредила Горяйнова.

К вредным продуктам она также отнесла сахар и быстрые углеводы. По ее словам, их употребление повышает уровень глюкозы и инсулина.

Также в стоп-листе оказалась и рыба, в которой может содержаться ртуть.

14 июня кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова назвала продукты и напитки, полезные для работы мозга. Специалист советует употреблять больше продуктов, богатых омега-3 и омега-6. Также нутрициолог советует включить в рацион питания больше фруктов, овощей и ягод.