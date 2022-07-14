Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разведение домашней птицы и кроликов на садовых и огородных земельных участках. Соответствующий документ опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

Согласно новой норме, участки могут использоваться для разведения сельскохозяйственной птицы и кроликов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Кроме того, такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом.

Закон также вносит другие изменения, касающиеся загородных участков. Так, он упрощает процедуру передачи участков общего пользования в общедолевую собственность садовых товариществ. Теперь нет необходимости получать согласие всех собственников, чьи участки расположены на территории товарищества.

Поправки также допускают передачу имущества общего пользования в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение и водоотведение.

В декабре 2021 года в России в очередной раз была продлена дачная амнистия. В упрощенном порядке оформлять собственность на земельные участки и возведенные на них жилые строения можно до 1 марта 2031 года.