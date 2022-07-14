СДЭК выступил против запрета на въезд европейских фур в Россию

Сервис курьерской доставки СДЭК, будучи международной компанией, выступил против введения запрета на въезд европейских фур в Россию, сообщил «Известиям» руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности компании Андрей Побежимов.

«Нет, не считаем нужным вводить зеркальный запрет на въезд европейских фур в Россию, СДЭК — международная компания, которая занимается перевозкой грузов, в том числе за рубеж», — сообщил он.

Побежимов уточнил, что Белоруссия ввела запрет на въезд европейских фур в том числе благодаря тому, что в стране построено большое количество ТЛЦ (транспортно-логистических центров), на которых можно осуществлять перегрузки и пополнять бюджет за счет использования данной инфраструктуры.

«В России такой развитой инфраструктуры на границах нет, как и отработанных процессов для оказания услуг перевозчикам», — заключил он.

Побежимов также добавил, что компания сейчас не представляет, кто именно будет заниматься перецепкой грузов на российской границе.

Ранее в четверг «Известия» со ссылкой на два источника сообщили, что запрет на въезд фур из ЕС может заработать с 1 октября.