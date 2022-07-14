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Григорий Лепс впервые станет дедушкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В сентябре заслуженный артист Григорий Лепс впервые станет дедушкой. Об этом стало известно в четверг, 14 июля.

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37-летняя дочь Лепса Инга и сама впервые станет мамой. Она является профессиональным искусствоведом, а на данный момент готовится к рождению первенца.

«Для Инги сейчас на первом месте не работа, хотя у нее как у профессионального искусствоведа на данный момент есть несколько интересных проектов. В сентябре она готовится стать мамой в первый раз. А я — дедушкой. Надеюсь, буду неплохим дедом», — рассказал Лепс «СтарХиту».

Свадьбу в кругу близких людей дочь Лепса сыграла в апреле этого года. Замуж она вышла за актера и режиссера Михаила Плутахина, с которым познакомилась несколько лет назад во время съемок фильма.

По словам Лепса, он одобряет выбор дочери.

«Михаил — хороший парень, воспитанный, культурный. Мы разные абсолютно люди и по темпераменту, и по поведению. Но Инге нравится. А для меня главное, чтобы дочь любили, уважали», — отметил певец.

Также Лепс выразил уверенность в том, что Михаил в будущем проявит себя как талантливый режиссер.

Ранее, 11 июля, Лепс рассказал о желании приобрести права для своего продюсерского центра на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова. Лепс добавил, что вряд ли стал исполнять песни «Ласкового мая», потому что в силу возраста ему кажется странным петь песни в манере Шатунова.

Ранее, 7 мая, Григорий Лепс посетил военный клинический госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию раненые военнослужащие, участники специальной военной операции по защите населения Донбасса.

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