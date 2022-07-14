Глава Роспотребнадзора Попова допустила рост числа новых случаев COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о росте числа заражений COVID-19. Об этом она заявила 14 июля на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

При этом Попова отметила, что новые варианты коронавируса не приводят к такому тяжелому течению болезни, как раньше.

«С появлением новых подвариантов штамма «Омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек», — сказала глава ведомства.

При этом Попова отметила, что местные власти должны быть готовы к любому развитию эпидемиологической ситуации.

«Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой. Из того, что мы обсудили с коллегами, готовность сегодня в субъекте есть, и это результат четкой, выверенной работы предыдущих двух лет», — добавила Попова.

13 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны мира вернуть масочный режим. Ее глава Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность ростом заболеваемости и дополнительной нагрузкой на системы здравоохранения.

В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам 27-й недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 8,2% выше, чем на прошлой неделе. При этом в ведомстве уточнили, что введение ограничительных мер на фоне роста вновь выявленных случаев инфицирования в РФ не требуется, но людям из уязвимых категорий рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами.

11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в то время, как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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