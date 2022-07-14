Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Италии Драги анонсировал свою отставку
Мир
Латвия запретила поставки газа из России с 2023 года
Общество
Путин подписал закон об индексации пенсий военных на 10%
Мир
Зеленского обвинили в нарушении закона о языке
Общество
Попова допустила рост случаев COVID-19 с появлением новых вариантов «Омикрона»
Мир
WSJ заявил о проигрыше Байдена Путину на «ближневосточном ринге»
Экономика
Фурам из ЕС могут запретить въезд в Россию с октября
Политика
Путин подписал закон о контрмерах на дискриминацию СМИ РФ в других странах
Мир
Захарова ответила на антироссийские заявления «разбушевавшейся» Трасс
Экономика
Банкам РФ разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам
Экономика
Экономист назвала влияющие на укрепление рубля факторы
Сюжет:

Глава Роспотребнадзора Попова допустила рост числа новых случаев COVID-19 в России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о росте числа заражений COVID-19. Об этом она заявила 14 июля на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Обещал — вернулся: почему растет заболеваемость COVID-19 в России
В Москве случаев инфицирования стало больше на 57%, в регионы волна дойдет к августу

При этом Попова отметила, что новые варианты коронавируса не приводят к такому тяжелому течению болезни, как раньше.

«С появлением новых подвариантов штамма «Омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек», — сказала глава ведомства.

При этом Попова отметила, что местные власти должны быть готовы к любому развитию эпидемиологической ситуации.

«Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой. Из того, что мы обсудили с коллегами, готовность сегодня в субъекте есть, и это результат четкой, выверенной работы предыдущих двух лет», — добавила Попова.

13 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны мира вернуть масочный режим. Ее глава Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность ростом заболеваемости и дополнительной нагрузкой на системы здравоохранения.

В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам 27-й недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 8,2% выше, чем на прошлой неделе. При этом в ведомстве уточнили, что введение ограничительных мер на фоне роста вновь выявленных случаев инфицирования в РФ не требуется, но людям из уязвимых категорий рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами.

11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в то время, как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022