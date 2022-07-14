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Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за выброс мусора из автотранспорта

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф до 200 тыс. рублей за выброс мусора из транспортного средства. Соответствующий документ опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

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Новая норма устанавливает административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления.

Для граждан предусмотрен штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Повторное нарушение влечет штраф в двукратном размере с возможной конфискацией транспортного средства.

За те же действия, совершенные на грузовом транспорте, прицепах к ним, тракторах и иных самоходных машинах, предусмотрены более высокие штрафы: 40–50 тыс. для граждан, 60–80 тыс. для должностных лиц и 100–120 тыс. для юридических. Повторное нарушение увеличит штраф до 200 тыс.

В этот же день Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду без прав. За такое правонарушение предусмотрен штраф до 250 тыс. рублей с возможным лишением свободы на срок до одного года.

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