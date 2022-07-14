Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за выброс мусора из автотранспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф до 200 тыс. рублей за выброс мусора из транспортного средства. Соответствующий документ опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

Новая норма устанавливает административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления.

Для граждан предусмотрен штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Повторное нарушение влечет штраф в двукратном размере с возможной конфискацией транспортного средства.

За те же действия, совершенные на грузовом транспорте, прицепах к ним, тракторах и иных самоходных машинах, предусмотрены более высокие штрафы: 40–50 тыс. для граждан, 60–80 тыс. для должностных лиц и 100–120 тыс. для юридических. Повторное нарушение увеличит штраф до 200 тыс.

В этот же день Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду без прав. За такое правонарушение предусмотрен штраф до 250 тыс. рублей с возможным лишением свободы на срок до одного года.