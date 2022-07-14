В ЛНР заявили о планах ВСУ использовать жителей Соледара в качестве живого щита

Украинские войска закрепились в жилой застройке Соледара и хотят использовать жителей в качестве живого щита. Об этом сообщил в четверг, 14 июля, представитель народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Город в прямой видимости, уже есть четкое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет как и ранее использовать местное население в качестве живого щита», — сказал Филипоненко «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время ведется разведка по определению огневых точек украинских войск. Он уточнил, что это делается для того, чтобы можно было наносить точечные удары и минимизировать риск для мирного населения.

Накануне Филипоненко рассказал, что союзные силы России и Луганской Народной Республики закрепились в нескольких километрах от Соледара. Позднее сообщалось, что при заходе в город артиллерийские подразделения взяли склад боеприпасов — около 6 тыс. штук калибра 122 мм.

Ранее в четверг корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин представил кадры с места событий.

По словам журналиста, союзные силы закрепились на окраинах Северска и Соледара, что знаменует новую фазу спецоперации — дальнейшее освобождение Донецкой Народной Республики (ДНР).

Он также отметил, что активное наступление на позиции националистов сейчас ведется по четырем направлениям. Союзные войска продвигаются всё ближе к Бахмуту, а за Донецком освободительная операция направлена в сторону Угледара. При этом при отступлении боевики продолжают наносить хаотичные артиллерийские удары по уже освобожденным населенным пунктам, в том числе по гражданским постройкам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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