Информация о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) является государственной тайной. Об этом 14 июля заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей», — цитирует ее ТСН.

Маляр призвала граждан Украины не раскрывать число потерь до отмены военного положения.

10 июля газета Daily Mail сообщила, что ВСУ теряют до 20 тыс. человек ежемесячно.

В тот же день в интервью The Wall Street Journal министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях среди военных и рассказал об истощении вооружений.

The Independent со ссылкой на данные американской разведки написала, что украинские войска несут огромные потери, потому что уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей, обратились за помощью к Москве.

В Кремле подчеркнули, что ключевые цели операции — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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