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Замминистра обороны Украины Маляр назвала данные о потерях ВСУ государственной тайной

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Информация о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) является государственной тайной. Об этом 14 июля заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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«Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей», — цитирует ее ТСН.

Маляр призвала граждан Украины не раскрывать число потерь до отмены военного положения.

10 июля газета Daily Mail сообщила, что ВСУ теряют до 20 тыс. человек ежемесячно.

В тот же день в интервью The Wall Street Journal министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях среди военных и рассказал об истощении вооружений.

The Independent со ссылкой на данные американской разведки написала, что украинские войска несут огромные потери, потому что уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей, обратились за помощью к Москве.

В Кремле подчеркнули, что ключевые цели операции — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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