Зеленского обвинили в нарушении закона о языке

Языковой омбудсмен Тарас Креминь обвинил президента Украины Владимира Зеленского и ряд чиновников в нарушении закона о государственном языке. Об этом 14 июля сообщила интернет-газета «Страна», сославшись на отчет Креминя.

Согласно результатам отчета, Зеленский использовал английский язык во время двух встреч с представителями иностранных СМИ и организаций — американским актером Шоном Пенном 28 июня и британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня.

Помимо главы государства в список, в частности, вошли советник главы офиса президента Алексей Арестович и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Всего было выявлено 25 чиновников, нарушивших закон о языке.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В мае его подписал экс-президент страны Петр Порошенко. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь.

Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. гривен ($172) до 6,8 тыс. гривен ($230).