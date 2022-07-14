Путин подписал закон о разведении кур и кроликов на земельных участках

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в регулирование садоводства и огородничества для собственных нужд. Соответствующий документ был опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

Новый закон, в частности, допускает разведение птиц и кроликов на территории садовых и огородных земельных участков. При этом должны соблюдаться земельное законодательство, ветеринарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы.

Также закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность товариществ садоводов или огородников. Для принятия такого решения больше не нужно согласия собственников всех участков, расположенных на территории товарищества.

Ранее в этот день Путин подписал законы об индексации военных пенсий на 10%, об усилении защиты персональных данных россиян, о штрафах за выброс мусора из автомобилей, об ужесточении наказания за пытки, об ужесточении наказания за повторную езду без прав, о контрмерах на дискриминацию СМИ РФ в других странах и о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских лиц.