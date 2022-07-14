Запрет на въезд европейских фур в Россию в качестве ответной меры на санкции ЕС может заработать с 1 октября. Об этом «Известиям» сообщили два источника на рынке грузоперевозок России.

«Такая дата действительно есть, но она звучала только устно. Решение о запрете сейчас прорабатывается на уровне правительства. Проекты нормативно-правовых документов разрабатывает Минтранс», — сообщил один из двух собеседников газеты.

Еще три источника подтвердили «Известиям», что Минтранс по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова должен подготовить и согласовать проекты нормативно-правовых актов по запрету (указ президента и постановление правительства) до 1 августа.

В начале апреля ЕС запретил российским и белорусским фурам передвигаться по территории союза из-за начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Исключения сделали для транспорта с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарствами. В ответ на это Белоруссия 16 апреля ограничила передвижение зарегистрированных в ЕС фур по своей территории. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) уже несколько раз просила российское правительство по примеру Минска запретить въезд автотранспорта ЕС и организовать перецепку полуприцепов или перегрузку груза на приграничных таможенных терминалах в РФ.

Ранее против запрета на въезд европейцев выступали Минпромторг, Минсельхоз и ФТС. По мнению специалистов этих ведомств, ряд грузов требует ускоренной доставки без промедления на перецепку на границе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Стопом по Европам: фурам из ЕС могут запретить въезд в Россию с октября