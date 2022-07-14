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Удар в Виннице был нанесен по объекту ВСУ

Дипломат РФ Варганов: Удар в Виннице был нанесен по объекту ВСУ
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Фото: REUTERS
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Удар ВС РФ в Виннице пришелся на Дом офицеров, так как в нем располагался пункт подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление в четверг, 14 июля, сделал старший советник постпредства при ООН Евгений Варганов, выступая на Политическом форуме по устойчивому развитию.

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«Хотел бы ответить представителю Украины, который обвинил необоснованно Россию в развязывании войны. Дело в том, что представитель Украины, видимо, забывает, что в течение всех восьми лет вооруженные силы его страны обстреливали мирных людей на Донбассе», — отметил дипломат.

По его словам, погибшие исчисляются тысячами.

Также он отметил, что Россия наносит удары только по военным объектам на Украине. Таким образом, удар по Виннице был нанесен по Дому офицеров, где как раз готовились ВСУ.

Кроме того, Варганов обратил внимание на то, что представитель Украины не сказал об ударе два дня назад по Новой Каховке, «опять же находящейся на территории Украины, где погибли их же мирные жители».

Он подчеркнул, что обстрелы, в том числе Донецка, со стороны ВСУ продолжаются.

«Сегодня опять был удар по Донецку. Обвинения представителя Украины совершенно беспочвенны», — резюмировал российский дипломат.

Ранее в этот день сообщалось, что на украинских ресурсах активно распространяется информация о том, что российская армия якобы нанесла удар по торговому центру в Виннице. Однако главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, ссылаясь на Минобороны РФ, заявила, что атаке подвергся Дом офицеров, где был временный пункт размещения националистов.

При этом пользователи Сети обратили внимание на несостыковки в украинской версии событий. На распространяемых фото подозрительно большое число военных, что может говорить о попадании ракеты по военному объекту.

Подобные случаи распространения ложной информации украинской стороной появлялись и ранее. Так, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кременчуге российские военные якобы «ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских».

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что 27 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам вооруженных сил Украины с поступившим из США и Европы вооружением в Кременчуге. Склад находился в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация хранившихся боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре рядом с предприятием.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи.

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