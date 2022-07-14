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Захарова ответила на антироссийские заявления «разбушевавшейся» Трасс
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Захарова ответила на антироссийские заявления «разбушевавшейся» Трасс

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередные антироссийские высказывания главы британской дипломатии Лиз Трасс. Ответ размещен на сайте российского Министерства иностранных дел в четверг, 14 июля.

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«Весь этот набор пустых лозунгов разбушевавшейся Трасс отчетливо показывает, что на деле она либо не в состоянии разглядеть серьезные кризисные явления в экономике и внутренней политике страны, правительство которой стремится возглавить, либо попросту не знает, как их преодолеть, и пытается переключить внимание избирателей. В любом случае очевидно, что благополучие и уровень жизни рядовых британцев не входят в число ее приоритетов», — заявила Захарова.

Она отметила, что с тех пор, как Трасс включилась в борьбу за кресло премьер-министра и пост главы Консервативной партии, ее риторика в адрес России стала носить более агрессивный характер.

«Трасс сыплет угрозами в адрес нашей страны и ее руководства, хочет добиться «победы Украины» над Россией. Чего только стоит ее замах на «руководство свободным миром» в сопротивлении России. Это явно мания величия второразрядного политика. Всё это делается вместо того, чтобы заняться решением проблем собственной страны, а их немало», — отметила Захарова.

Напоследок она предложила Трасс попробовать воплотить свои намерения в жизнь и предупредила о возможных последствиях.

«На воинственные выпады нынешней главы Форин-офиса, предпочитающей серьезной дипломатии прогулки на танках, о решимости «нанести поражение» России ответим просто — пусть попробует. За многовековую историю нашего государства многие уже пытались. Как известно, умные учатся на ошибках других. Лиз Трасс — на своих», — сказала представитель МИДа.

Ранее в этот же день Захарова также охарактеризовала Трасс в своем Telegram-канале, комментируя ее высказывания о России.

14 июля Трасс стала одним из пяти кандидатов, продолжающих борьбу за пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. При этом в третьем туре она заняла третье место по числу голосов.

Накануне из гонки выбыли министр финансов Надим Захави и экс-глава МИДа Джереми Хант.

11 июля стало известно, что имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии будет известно 5 сентября.

Исполняющим обязанности премьер-министра и главы тори является Борис Джонсон, который в 2019 году сменил на посту Терезу Мэй. 7 июля он объявил об уходе с обоих постов. После этого политик заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства Джонсона. Общественности стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Свои полномочия тогда сложили более 50 лиц.

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