Bloomberg: ЕС обсуждает снятие персональных санкций с россиян

Евросоюз проводит обсуждение по поводу возможного снятия санкций с некоторых граждан России. Об этом 14 июля сообщило агентство Bloomberg.

По словам источника, знакомого с ситуацией, ограничения на физических лиц могут быть пересмотрены в связи с недостатком оснований.

Bloomberg сообщило, что около 30 человек подали в суд, требуя вычеркнуть их из санкционных списков. Еще десять обратились с аналогичной просьбой напрямую в Совет Европы. Имена тех, кто добивается снятия рестрикций, не называются из соображений конфиденциальности.

Юридическая служба Совета Европы сообщила 13 июля послам Евросоюза, что некоторые запросы могут быть оправданными, так как в их случае обоснования для санкций были недостаточными, устаревшими или неверными.

Всего в санкционный список Евросоюза входят 1158 физических лиц, в том числе 30 бизнесменов.

Одновременно с этим Bloomberg сообщило, что в новом санкционном пакете ЕС могут появиться еще около 50 физических и юридических лиц из России. Помимо этого будут введены ограничения на золото и ужесточены существующие санкции.

8 июня адвокаты российского бизнесмена Романа Абрамовича заявили, что намерены оспорить введенные против него санкции Евросоюза. Соответствующие юридические документы направлены в управляющие органы ЕС, заявили юристы. Сторона защиты указала, что расценивает санкции как «акт дискриминации», основанный на ложных утверждениях близости бизнесмена к правительству России.