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Panasonic построит крупнейший в мире завод по производству аккумуляторов

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Dernbach
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Компания Panasonic намерена построить в Канзас-Сити, США, завод по производству аккумуляторов для электромобилей Tesla. На новом заводе будет создано 4000 новых рабочих мест, сообщило 14 июля издание carbuzz.com.

По информации издания, новое предприятие станет крупнейшим в мире заводом по производству аккумуляторов для электромобилей.

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«Являясь крупнейшей частной инвестицией в истории Канзаса и одним из крупнейших заводов по производству аккумуляторов для электромобилей в стране, этот проект изменит экономику нашего штата, создав в общей сложности 8000 высококачественных рабочих мест», — сообщила губернатор Канзаса Лаура Келли.

Новый завод будет производить литий-ионные аккумуляторы.

Аккумуляторный блок Panasonic 4680, по оценке компании, является следующим шагом в технологии батарей, так как он имеет размеры банки среднего размера из-под газировки.

По оценке инженеров Panasonic, эта литий-ионная батарея не использует твердотельные технологии, а крупные игроки, такие как Tesla, уже начали присматриваться к новому источнику энергии.

Вполне вероятно, что новый аккумулятор появится в таких электромобилях компании, как Tesla Model 3.

13 июля «Известия» сообщили, что продажи новых электромобилей в России за шесть месяцев 2022 года выросли в 1,5 раза. Россияне приобрели 1278 новых электромобилей, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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