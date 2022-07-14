В Румынии во время тренировки упал американский беспилотник

В Румынии потерпел крушение американский военный беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом 14 июля заявил министр обороны страны Василе Дынку.

По его словам, аппарат выполнял учебный полет возле авиабазы Кымпия-Турзий.

«Повреждений не было, он упали в поле, в безлюдной местности. Американцы сейчас проводят первый анализ. Пока эти дроны используются для обучения. Мы вместе тренируемся, и мы, и американцы, с этими дронами», — рассказал Дынку Digi24.

Он отметил, что MQ-9 Reaper не состоит на вооружении Румынии.

5 января командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что несколько беспилотников MQ-9 Reaper и около 90 военных были размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий. Отмечалось, что аппараты и военнослужащие размещаются в Румынии «на длительное время», однако не указывалось, на какое именно.

Беспилотник MQ-9 Reaper оборудованн турбовинтовым двигателем. Его скорость может достигать более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета — 24 часа.