WSJ заявил о проигрыше Байдена Путину на «ближневосточном ринге»

Саудовская Аравия стала ближе к России и не планирует помогать США в добыче нефти. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

«В то время как президент [США Джо] Байден готовится посетить Саудовскую Аравию, богатое нефтью королевство стало ближе, чем когда-либо, к России и не планирует отмежеваться от Москвы или помогать Вашингтону в добыче нефти, заявили представители Саудовской Аравии», — говорится в материале, опубликованном 12 июля.

Как подчеркнул автор статьи, президент России Владимир Путин смог укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, в то время как большая часть развитых стран избегала его.

Отмечается, что Байден никогда не встречался с наследным принцем и даже не разговаривал с ним по телефону, а во время предвыборной кампании грозился сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя.

В материале отмечается, что растущее партнерство между Россией и Саудовской Аравией перевернуло с ног на голову договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая существовала почти полвека и была центральным элементом их отношений.

В то же время 14 июля стало известно, что Саудовская Аравия планирует вступить в БРИКС. Как отметила в беседе с «Известиями» президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения, который пройдет в 2023 году в ЮАР.

Кроме Саудовской Аравии в БРИКС планируют вступить Турция и Египет.

Также в этот день Байден, комментируя цели своего визита в регион, заявил, что ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой, и Вашингтон не должен допустить того, чтобы образовавшийся вакуум заполнили Китай или Россия.

В Китае ранее предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ближневосточное турне американского лидера, заявил, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+. Он также сообщил, что российские власти надеются, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

Телеведущий Fox News Стюарт Варни 12 июля выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он считает, что успех маловероятен, так как в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.