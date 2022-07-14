Эксперты ЭИСИ спрогнозировали возвращение зарубежных брендов в Россию

Зарубежным брендам, которые покинули Россию с началом спецоперации, невыгодно терять российский рынок, поэтому некоторые из них начали возвращаться. Об этом в четверг, 14 июля, заявили в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

«Если в России безопасно зарабатывать деньги — всё равно что там происходит. Это главный принцип любого бизнесмена. И естественно, что сетевые бренды возвращаются», — отметил эксперт института, политолог Алексей Мартынов.

По его словам, западные компании, по сути, никуда и не уходили. Часть из них сменила названия, другие — номинальных владельцев, а третьи заявили, что готовы вернуться «когда позволят условия».

Как считают эксперты, попытки политиков вмешаться в деятельность бизнеса всегда обречены на провал. Кроме того, тот факт, что российская экономика устояла под санкциями, по их мнению, служит лучшим сигналом для западных предпринимателей.

Ранее в июле сообщалось, что о возвращении на российский рынок при первой возможности, в частности, уже заявил представитель испанского ритейлера Inditex, который владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и другими марками.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

С конца февраля продажи в России приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.