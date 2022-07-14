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Экономика
Экономист назвала влияющие на укрепление рубля факторы

Экономист назвала влияющие на укрепление рубля факторы

Экономист Финогенова: рост бизнес-активности и тренды импортозамещения влияют на укрепление рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала в четверг, 14 июля, какие факторы влияют на укрепление рубля.

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«Курс евро упал, ничего удивительного в этом нет, потому что сейчас все расчеты за нефтепродукты производятся в рублях, следовательно, идет укрепление рубля», — пояснила экономист в беседе с RT.

По словам эксперта, спрос на рубли также стимулирует и конец налогового периода.

«Идет рост бизнес-активности. Тренды импортозамещения начали постепенно набирать обороты, производственная активность растет, несмотря на летние месяцы. Все эти факторы играют на руку рублю, рубль укрепляется по отношению к евро», — рассказала Финогенова.

Однако существующий тренд носит временный характер, считает она.

«Как правило, к концу года, в осенние периоды, в августе инфляция несколько увеличивается, ускоряется рост цен. Вполне вероятно, в такой момент как раз произойдет корректировка», — заключила специалист.

13 июля стало известно, что курс доллара впервые с 2002 года поднялся выше евро. По данным Московской биржи на 15:49 мск, курс евро к доллару снижался до $1,009 с уровня прошлого закрытия в $1,0036, ранее в этот день показатель достиг $0,9999, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне, 12 июля, стало известно о том, что курсы американской и европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже сравнялись, передает НСН. Евро и доллар торговались в районе 59,3 рубля.

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