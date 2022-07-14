Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующий документ был опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

Новое ведомство будет сформировано из Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Принятие закона является одной из частей проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой будет цифровая платформа, которая объединит все российские информационные системы в социальной сфере. Это позволит государству централизованно управлять всеми социальными выплатами.

Ранее, 5 июля, Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования (Социального фонда РФ).

6 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что все социальные обязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС. Также она рассказала, что освободившиеся административные здания фондов в регионах будут отданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.

Правительство внесло инициативу об объединении фондов в Госдуму в мае. Изначально предусматривалось, что учредителем Социального фонда РФ выступит правительство, а в наблюдательный совет войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.