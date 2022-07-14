Sony выпустила анонс программы лояльности PlayStation Stars

Компания Sony анонсировала новую программу лояльности PlayStation Stars. В рамках программы предусматривается выдача баллов, которые впоследствии можно будет обменять на бонусы.

Для получения баллов в рамках программы лояльности пользователям предлагают проходить различные игры.

«Наша программа лояльности просто просит вас играть в любую игру, чтобы получить вознаграждение, в то время как другие кампании требуют от вас побед в турнирах, получение определенных трофеев или даже первым заработать «платину» в вашем часовом поясе», — говорится в сообщении компании.

Все подписчики программы PlayStation Stars смогут обменять заработанные баллы на определенные товары в PS Store, пополнить свой виртуальный кошелек в PSN или получить виртуальные коллекционные награды. В пресс-службе компании отдельно отметили, что эти коллекционные награды не являются NFT и не подлежат продаже или обмену.

Запуск программы лояльности PlayStation Stars намечен на конец текущего года. Вступить в нее может любой пользователь приставки Sony PlayStation.

Ранее, 30 мая, пользователи из РФ подали иск в Хорошевский районный суд Москвы на компанию Sony Interactive Entertainment с требованием взыскать с нее в свою пользу 280 млн рублей. Подписчики выразили недовольство компанией за произвольное отключение магазина PlayStation Store.

10 марта Sony объявила о приостановке своей деятельности в России на фоне спецоперации РФ в Донбассе. Была приостановлена работа онлайн-магазина игр и приложений PlayStation Store, поставки игровых консолей PlayStation, программного и аппаратного обеспечения в Россию. По мнению экспертов, у компании самое большое присутствие в РФ среди всех производителей консолей.