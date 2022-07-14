Премьер Польши поручил госпредприятиям срочно купить 4,5 млн т угля

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил государственным предприятиям срочно купить 4,5 млн т угля для использования в домашних хозяйствах. Об этом 14 июля сообщило издание Onet.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий принял решение, обязывающее государственные компании срочно закупить в общей сложности 4,5 млн т угля, который будет использоваться домохозяйствами», — сообщает Оnet, ссылаясь на имеющийся в распоряжении издания документ.

Согласно распоряжению, энергетическая фирма PGE должна до 31 августа приобрести 2,5 млн т угля, а другая компания «Венглококс» — 2 млн т угля и доставить его в Польшу до 31 октября.

Финансирование закупок будет осуществляться за счет средств из фонда противодействия COVID-19.

Ранее, 20 июня, глава илезско-домбровской «Солидарности» Доминик Колож заявил, что зимой Польше грозит нехватка топливного угля. По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопрос миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.

По данным газеты Mysl Polska, в стране за последнее время подскочили цены на отопительный уголь, бензин и товары в магазинах. Так, по данным центрального статистического управления, среднегодовая розничная цена тонны каменного угля за прошлый год составила 996,6 злотого (около 12 тыс. рублей по текущему курсу). Для сравнения, в 2020 году, на пике пандемии коронавируса, сумма доходила до 887,95 злотого за тонну (около 10,6 тыс. рублей).

11 июня депутат от Гражданской коалиции Польши Павел Понцилюш назвал поспешным решение о вводе эмбарго на импорт российского угля. По его мнению, резкий отказ от поставок ударит по простым полякам.

Кроме того, из-за высоких цен на уголь власти Польши посоветовали жителям покупать хворост. По словам министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярка, среди поляков увеличились запросы в лесничества. 23 мая Польша решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Затем Варшава распространила эти меры на прочие энергоносители из РФ.